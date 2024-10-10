Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phân tích insights, nghiên cứu thị trường Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo đa kênh Quản lý và tối ưu hiệu suất quảng cáo Phân tích dữ liệu và báo cáo Phối hợp với team Content, Design và các team khác để đạt mục tiêu kinh doanh Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, performace marketing Có kinh nghiệm làm việc tại các Agency truyền thông sáng tạo, PR là một lợi thế Khả năng tổng hợp số liệu, trình bày ý tưởng mạch lạc và logic Có thể làm toàn thời gian từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tử tế, năng động Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp chuyên môn Lương tháng 13 12 ngày phép/ năm BHXH, chế độ lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.