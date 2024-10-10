Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
- Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Phân tích insights, nghiên cứu thị trường
Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo đa kênh
Quản lý và tối ưu hiệu suất quảng cáo
Phân tích dữ liệu và báo cáo
Phối hợp với team Content, Design và các team khác để đạt mục tiêu kinh doanh
Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, performace marketing
Có kinh nghiệm làm việc tại các Agency truyền thông sáng tạo, PR là một lợi thế
Khả năng tổng hợp số liệu, trình bày ý tưởng mạch lạc và logic
Có thể làm toàn thời gian từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tử tế, năng động
Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp chuyên môn
Lương tháng 13
12 ngày phép/ năm
BHXH, chế độ lễ tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
