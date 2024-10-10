Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Công việc chính:

- Dựa trên các mục tiêu doanh số & tối ưu chi phí trên doanh thu để lên kế hoạch truyền thông đa kênh theo Qúy, theo tháng.

- Quản trị hiệu quả các chiến dịch truyền thông đa kênh cho các khóa học.

- Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.

- Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.

- Quản lý đội ngũ Digital Marketing trong việc xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ số và tối ưu performance.

- Quản lý đội ngũ Content Marketing, Visual trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông.

- Quản lý và tối ưu việc sử dụng các công cụ Digital Marketing cũng như các công cụ/dịch vụ/tools thuê ngoài.

- Kết hợp với các phòng ban để theo sát và báo cáo, cập nhật tiến độ công việc, kết quả thực hiện.

- Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án.

- Quản lý nhân sự thuộc nhóm quản lý.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24-30 tuổi.

Độ tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin v.v...

Học vấn:

Vi tính: Kỹ năng văn phòng.

Vi tính

Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về Digital Marketing, content quảng cáo marketing.

- Có kiến thức Digital Marketing bài bản và nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing.

Yêu cầu:

- Bắt buộc phải có kinh nghiệm trải qua vị trí viết Content & chạy Ads, chịu áp lực về doanh số từ hệ thống digital đa kênh.

- Có kinh nghiệm và kiến thức đọc hiểu các chỉ số kinh doanh.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

Thái độ, tố chất:

- Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Yêu cầu khác:

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000vnđ - 16.000.000vnđ/tháng + Thưởng

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.

- Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ). Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với cơ hội này. Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi sẽ chỉ có thể liên hệ với những ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng. Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn!

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với cơ hội này. Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi sẽ chỉ có thể liên hệ với những ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng.

Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

