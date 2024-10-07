Tuyển Performance Marketing thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Digital Performance Specialist sẽ chịu trách nhiệm quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo số nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty. Vai trò này bao gồm việc lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số như Google, Facebook, Instagram, Zalo, và các nền tảng quảng cáo khác.

1. Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo số:

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Zalo Ads, và các nền tảng quảng cáo khác. Phát triển chiến lược từ khóa, thiết kế nội dung quảng cáo, và lựa chọn đối tượng mục tiêu.

2. Tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch:

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất (KPIs) như CTR, CPA, ROI, ROAS, v.v. Điều chỉnh chiến lược và ngân sách quảng cáo dựa trên hiệu quả thực tế. Thực hiện A/B testing để tối ưu hóa nội dung và chiến lược quảng cáo.

3. Phân tích dữ liệu và báo cáo:

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo để đánh giá hiệu quả và đưa ra các khuyến nghị cải tiến. Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất chiến dịch cho quản lý và các bộ phận liên quan.

4. Hợp tác và phối hợp:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận nội bộ như Content, Design, và CS để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch. Phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên ngoài khi cần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm với vai trò Performance Marketing/ Digital Marketing Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông,... hoặc các ngành liên quan đến logic và toán học Thành thạo với các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số như Google Ads, Facebook Ads, và các công cụ phân tích như Google Analytics Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic tốt Chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới nhằm cải tiến công việc Có tư duy nhạy bén với số liệu, có khả năng phân tích data và performance. Có kỹ năng giao tiếp và teamwork tốt. Ham học hỏi, thích tìm hiểu, cập nhật đến xu hướng marketing, mạng xã hội, thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng (Sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực) Tăng lương định kì hằng năm hoặc đột xuất tăng lương theo năng lực. Công ty startup tiềm năng, có cơ hội làm việc với các đối tác nhãn hàng lớn trong lĩnh vực F&B, FMCG và nhiều lĩnh vực khác Được tham gia BHXH, BHYT ,BHTN theo quy định Được hướng dẫn đào tạo chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM

