Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Đầu tư và Tài trợ

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Là đầu mối phân tích các chỉ số hoạt động thu hồi nợ (THN) nhằm đề xuất nguyên tắc giao danh sách phân bổ, chỉ tiêu thu nợ và chiến lược vận hành THN. Cụ thể:
Xây dựng báo cáo phân tích chuyên sâu, hiệu quả về các chỉ số RFR, NFR, Rollback, Stabilized, Paid of, Recovery rate, %RPC, %TPC, %UNC nhằm kịp thời phát hiện ra các vấn đề về chất lượng danh mục, chất lượng tác nghiệp thu hồi nợ để đưa ra đề xuất hành động/chiến lược cải thiện nhằm đạt chỉ tiêu THN theo từng thời kỳ. Phối hợp Trung tâm phân tích kinh doanh xây dựng báo cáo, phân tích chuyên sâu về năng suất lao động theo quantile, các chỉ số: working time, Productivity của các cán bộ thu hội nợ nhằm tìm ra chân dung cán bộ thu hồi nợ có năng suất cao, đề xuất cơ chế, cách thức vận hành nhằm đạt tối ưu hiệu suất thu hồi nợ phù hợp chiến lược từng thời kỳ. Phối hợp với Phòng phân tích nâng cao (Data science) về đề bài và logic để xây dựng các model dự báo sớm về chất lượng danh mục theo mô hình chiến lược dựa trên phản hồi của khách hang (Responsed base) từ đó có sự sắp xếp nguồn lực nhân sự theo từng chiến lược (Call/field) và phân khúc. Phân tích chuyên sâu chất lượng danh mục thu hồi nợ dựa trên phản hồi của khách hàng từ đó phân hóa (segmentation) danh mục, đề xuất chân dung khách hang mục tiêu và đề xuất áp chiến thuật, chiến lược tác động và tần suất tác động phù hợp nhằm đạt hiệu quả thu hồi nợ. Phân tích chuyên sâu hiệu quả các chương trình giải pháp tài chính áp dụng cho các phân khúc khách hang nhằm có khuyến nghị vê chính sách, sản phẩm nhằm đạt hiệu quả thu hồi nợ, giảm NPL và giảm trích lập dự phòng. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động thu hồi nợ cho Trưởng phòng quản lý hoạt động thu hồi nợ theo yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trong từng thời kỳ. Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Toán kinh tế, Kinh tế, Tài chính – ngân hàng. Am hiểu về lĩnh vực tín dụng, thu hồi nợ, xử lý nợ. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành ngân hàng như: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, kế hoạch chính sách, kế hoạch tài chính... Sử dụng thành thạo SQL, VBA, Excel, Power Point, Word. Tiếng anh (Giao tiếp, viết, nói). Tổng hợp, tính toán, phân tích số liệu. Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc; kỹ năng giải quyết xung đột và làm việc áp lực cao. Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, kỷ luật.
Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực; Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ); Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ; Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc; Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác; Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí; Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7; Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

