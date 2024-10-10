Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà DOJI Tower, số 5, đường Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập báo cáo doanh số hàng ngày / hàng tuần của các Trung tâm / Chi nhánh
- Tương tác với GĐ Chi Nhánh và các bộ phận khác để đưa ra cảnh báo / phân tích kinh doanh
- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi thị trường, đưa ra đánh giá nhận định
- Xây dựng và đề xuất chương trình khuyến mại
- Phân tích P&L hàng tháng, quý, năm; - Thực hiện các cuộc đánh giá hiệu suất định kỳ của nhóm, và đề xuất các biện pháp cải thiện nếu cần thiết. - Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ công việc của nhóm, đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành: kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, kế hoạch đầu tư...);
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực Kế hoạch/Tài chính
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí: kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kế toán kiểm soát nội bộ, kế hoạch dự án... trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm/hàng hóa.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Lương chính:
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
2/Thưởng:
Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
3/Chế độ đãi ngộ khác:
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

