Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 14.1 Tòa HH – Chung cư Thái Hà, Bộ Công An, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống ERP và hỗ trợ người dùng End User sử dụng hệ thống ERP Thực hiện UAT, kiểm thử luồng nghiệp vụ tại các thời điểm go live Trực tiếp làm việc với các phòng ban, nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu của dự án Vẽ màn hình mock-up và viết tài liệu đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ Hỗ trợ product owner thực hiện nghiệm thu kết quả dự án.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên Nữ
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 đến 15.000.000 Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

