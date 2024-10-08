Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 14.1 Tòa HH – Chung cư Thái Hà, Bộ Công An, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống ERP và hỗ trợ người dùng End User sử dụng hệ thống ERP Thực hiện UAT, kiểm thử luồng nghiệp vụ tại các thời điểm go live Trực tiếp làm việc với các phòng ban, nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu của dự án Vẽ màn hình mock-up và viết tài liệu đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ Hỗ trợ product owner thực hiện nghiệm thu kết quả dự án.

Vận hành hệ thống ERP và hỗ trợ người dùng End User sử dụng hệ thống ERP

Thực hiện UAT, kiểm thử luồng nghiệp vụ tại các thời điểm go live

Trực tiếp làm việc với các phòng ban, nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu của dự án

Vẽ màn hình mock-up và viết tài liệu đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ

Hỗ trợ product owner thực hiện nghiệm thu kết quả dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT

Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm

Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên Nữ

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 đến 15.000.000 Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 đến 15.000.000

Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin