Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
- Hà Nội: Lô 14.1 Tòa HH – Chung cư Thái Hà, Bộ Công An, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Vận hành hệ thống ERP và hỗ trợ người dùng End User sử dụng hệ thống ERP
Thực hiện UAT, kiểm thử luồng nghiệp vụ tại các thời điểm go live
Trực tiếp làm việc với các phòng ban, nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu của dự án
Vẽ màn hình mock-up và viết tài liệu đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ
Hỗ trợ product owner thực hiện nghiệm thu kết quả dự án.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT
Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm
Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên Nữ
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh từ 9.000.000 đến 15.000.000
Đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
