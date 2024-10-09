Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Báo Nông Thôn Ngày Nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng;
- Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được;
- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (SRS), tài liệu đặc tả, trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype), thiết kế cơ sở dữ liệu (data model); ...
- Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;
- Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng;
- Kiểm soát chất lượng phần mềm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ;
- Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống và các tài liệu khác;
- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra;
- Xây dựng các tài liệu tư vấn dự án;
- Phát triển bản thân để có cơ hội thử thách trở thành Team Leader trong tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
- Có kiến thức tốt về CNTT, hiểu được thiết kế kỹ thuật.
- Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng;
- Có khả năng phân tích yêu cầu và viết các tài liệu đặc tả yêu cầu;
- Có tư duy tốt về phân tích hệ thống;
- Tự nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp những người khác và có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc được giao.
- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo các kỹ năng phân tích nghiệp vụ, tư vấn dự án, ... trong môi trường chuyên nghiệp;
- Được tham gia các dự án lớn, có tính tác động xã hội cao;
- Thu nhập hấp dẫn dựa trên năng lực, thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả năm theo kết quả kinh doanh;
- Phụ cấp gửi xe hàng tháng;
- Các chế độ phúc lợi và bảo hiểm theo Luật Lao động và Thảo ước lao động tập thể;
- Luôn khuyến khích nhân viên cân bằng cuộc sống & công việc;
- Chúng tôi luôn đề cao tinh thần thân thiện; gắn kết giữa nhân viên và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Báo Nông Thôn Ngày Nay, Ngõ 68, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

