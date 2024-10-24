Tuyển Phân Tích Tài Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập báo cáo PL cho Chi nhánh HCM, PL cho từng cửa hàng;
- So sánh PL thực hiện và PL kế hoạch;
- Phân tích các chỉ số tài chính thuộc nhóm nghành bán lẻ:
+ Cung cấp thông tin ra quyết định kinh doanh;
+ Cung cấp thông tin quản trị chi phí Opex/Capex hiệu quả.
- Lập ngân sách và kiểm soát ngân sách hiệu quả (opex & capex);
- Phân tích đầu tư vốn:
+ Điểm hòa vốn;
+ Dòng tiền;
+ Hiệu quả ngắn và trung hạn.
- Kiểm soát & duyệt giá;
- Phân tích & quản lý vốn tại các cửa hàng hiệu quả;
- Phối hợp trực tiếp với hệ thống cửa hàng quản lý ngân sách;
- Thực hiện các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu từng thời điểm kinh doanh;
- Các công việc khác TP yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên ngành kế toán-tài chính, thống kê, CNTT; - Trình độ ngoại ngữ (Nếu cần)
CÁC KỸ NĂNG:
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ vị trí tương đương ít nhất 3 năm;
- Đã sử dụng phần mềm SAP hoặc ERP. Am hiểu hệ thống;
- Xuất sắc excel, office 365. Biết power BI;
- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, kiểm soát dữ liệu tốt;
- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;
- Chịu được áp lực công việc. Chính trực;
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin.
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Có sức khỏe tốt;
- Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn và bảo mật tốt.
NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC:
- Xử lý tình huống nhanh, có khả năng xử lý multi-tasks cùng lúc, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty;
Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc;
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;
Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc;
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân;
Khám sức khỏe định kì hằng năm;
12 ngày nghỉ phép/năm;
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;
Các họat động tập thể: Teambuilding, câu lạc bộ nội bộ, phong trào Bình đẳng giới, Quà tặng 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
