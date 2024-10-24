Tuyển Phân Tích Tài Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Phân Tích Tài Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập báo cáo PL cho Chi nhánh HCM, PL cho từng cửa hàng;
- So sánh PL thực hiện và PL kế hoạch;
- Phân tích các chỉ số tài chính thuộc nhóm nghành bán lẻ:
+ Cung cấp thông tin ra quyết định kinh doanh;
+ Cung cấp thông tin quản trị chi phí Opex/Capex hiệu quả.
- Lập ngân sách và kiểm soát ngân sách hiệu quả (opex & capex);
- Phân tích đầu tư vốn:
+ Điểm hòa vốn;
+ Dòng tiền;
+ Hiệu quả ngắn và trung hạn.
- Kiểm soát & duyệt giá;
- Phân tích & quản lý vốn tại các cửa hàng hiệu quả;
- Phối hợp trực tiếp với hệ thống cửa hàng quản lý ngân sách;
- Thực hiện các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu từng thời điểm kinh doanh;
- Các công việc khác TP yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
- Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên ngành kế toán-tài chính, thống kê, CNTT; - Trình độ ngoại ngữ (Nếu cần)
CÁC KỸ NĂNG:
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ vị trí tương đương ít nhất 3 năm;
- Đã sử dụng phần mềm SAP hoặc ERP. Am hiểu hệ thống;
- Xuất sắc excel, office 365. Biết power BI;
- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, kiểm soát dữ liệu tốt;
- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;
- Chịu được áp lực công việc. Chính trực;
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin.
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Có sức khỏe tốt;
- Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn và bảo mật tốt.
NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC:
- Xử lý tình huống nhanh, có khả năng xử lý multi-tasks cùng lúc, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty; Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc; Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc; Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc; Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân; Khám sức khỏe định kì hằng năm; 12 ngày nghỉ phép/năm; Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp; Các họat động tập thể: Teambuilding, câu lạc bộ nội bộ, phong trào Bình đẳng giới, Quà tặng 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu......
Thưởng tháng 13 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty;
Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc;
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;
Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc;
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân;
Khám sức khỏe định kì hằng năm;
12 ngày nghỉ phép/năm;
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;
Các họat động tập thể: Teambuilding, câu lạc bộ nội bộ, phong trào Bình đẳng giới, Quà tặng 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

