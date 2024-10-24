Tuyển Phân Tích Tài Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập báo cáo PL cho Chi nhánh HCM, PL cho từng cửa hàng;

- So sánh PL thực hiện và PL kế hoạch;

- Phân tích các chỉ số tài chính thuộc nhóm nghành bán lẻ:

+ Cung cấp thông tin ra quyết định kinh doanh;

+ Cung cấp thông tin quản trị chi phí Opex/Capex hiệu quả.

- Lập ngân sách và kiểm soát ngân sách hiệu quả (opex & capex);

- Phân tích đầu tư vốn:

+ Điểm hòa vốn;

+ Dòng tiền;

+ Hiệu quả ngắn và trung hạn.

- Kiểm soát & duyệt giá;

- Phân tích & quản lý vốn tại các cửa hàng hiệu quả;

- Phối hợp trực tiếp với hệ thống cửa hàng quản lý ngân sách;

- Thực hiện các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu từng thời điểm kinh doanh;

- Các công việc khác TP yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ chuyên ngành kế toán-tài chính, thống kê, CNTT; - Trình độ ngoại ngữ (Nếu cần)

CÁC KỸ NĂNG:

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán lẻ vị trí tương đương ít nhất 3 năm;

- Đã sử dụng phần mềm SAP hoặc ERP. Am hiểu hệ thống;

- Xuất sắc excel, office 365. Biết power BI;

- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, kiểm soát dữ liệu tốt;

- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;

- Chịu được áp lực công việc. Chính trực;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Có sức khỏe tốt;

- Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn và bảo mật tốt.

NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC:

- Xử lý tình huống nhanh, có khả năng xử lý multi-tasks cùng lúc, đa năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty; Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc; Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc; Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc; Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân; Khám sức khỏe định kì hằng năm; 12 ngày nghỉ phép/năm; Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp; Các họat động tập thể: Teambuilding, câu lạc bộ nội bộ, phong trào Bình đẳng giới, Quà tặng 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu......

Thưởng tháng 13 và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty;

Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc;

Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;

Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc;

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân;

Khám sức khỏe định kì hằng năm;

12 ngày nghỉ phép/năm;

Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;

Các họat động tập thể: Teambuilding, câu lạc bộ nội bộ, phong trào Bình đẳng giới, Quà tặng 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin