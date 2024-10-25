Tuyển Pháp Lý thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Giám sát, theo dõi các hoạt động của bộ phận pháp lý, đảm bảo các tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành và ký kết. Tham gia tố tụng hoặc tham mưu với tư cách người đại diện theo uỷ quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Tham vấn cho đội ngũ pháp lý để xử lý công việc theo hướng hiệu quả nhất. Theo dõi tiến độ làm việc, hối thúc công việc của Bộ phận pháp lý Liên hệ giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc do cấp trên phân công. Tổng hợp báo cáo tiến độ công việc của Toàn bộ phận hàng tháng, quý, năm. Một số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Giám sát, theo dõi các hoạt động của bộ phận pháp lý, đảm bảo các tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành và ký kết.

Tham gia tố tụng hoặc tham mưu với tư cách người đại diện theo uỷ quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

Tham vấn cho đội ngũ pháp lý để xử lý công việc theo hướng hiệu quả nhất.

Theo dõi tiến độ làm việc, hối thúc công việc của Bộ phận pháp lý

Liên hệ giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc do cấp trên phân công.

Tổng hợp báo cáo tiến độ công việc của Toàn bộ phận hàng tháng, quý, năm.

Một số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

(Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, ngoại hình sáng (cao từ 1.57m trở lên). Ưu tiên những ứng viên có năm sinh: 1995 1993 1994 1995 1989 1988 1985..... Có kinh nghiệm trên 05 năm, trong đó ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng từ 02 - 03 năm. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành Luật. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Có kiến thức chung về các loại hợp đồng kinh tế, nắm vững quy trình tiền tố tụng và tố tụng. Có khả năng đi công tác Miền Tây (7 - 10 ngày/tháng).

Giới tính: Nữ, ngoại hình sáng (cao từ 1.57m trở lên).

Ưu tiên những ứng viên có năm sinh: 1995 1993 1994 1995 1989 1988 1985.....

Có kinh nghiệm trên 05 năm, trong đó ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng từ 02 - 03 năm.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành Luật.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Có kiến thức chung về các loại hợp đồng kinh tế, nắm vững quy trình tiền tố tụng và tố tụng.

Có khả năng đi công tác Miền Tây (7 - 10 ngày/tháng).

Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận trong khoảng 20 - 30 triệu. Thưởng hoàn thành công việc. BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ. Du lịch 2 lần/năm, 1 lần trong nước, 1 lần nước ngoài. Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Mức lương: Thỏa thuận trong khoảng 20 - 30 triệu.

Thưởng hoàn thành công việc.

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

Du lịch 2 lần/năm, 1 lần trong nước, 1 lần nước ngoài.

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin