Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 601 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Đối với Phòng Tài chính – Kế toán: Kiểm tra,theo dõi và nhập liệu các chi phí theo phiếu chi để nộp báo cáo chi phí theo tháng
• Đối với Phòng Thầu ETC: Kiểm tra các hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, thanh lý
• Đối với Phòng Mua hàng: Kiểm tra, điều chỉnh các hợp đồng, phụ lục của Phòng Mua hàng.
• Đối với Phòng Tổ chức hành chính: Kiểm tra, rà soát các vấn đề phép năm, chấm công và chấm tăng ca sau khi nhận các hồ sơ này từ Phòng Nhân sự và báo cáo lại Cấp Quản lý.
• Đối với Nhà Máy & Văn phòng:Phụ trách rà soát, xem xét các hợp đồng liên quan đến Nhà Máy, Văn phòng và thỏa thuận với đối tác.
• Đối với Phòng Kho – Điều vận: Kiểm tra các vấn đề liên quan đến chi phí giao hàng và xét duyệt thanh toán.
• Soạn thảo văn bản/công văn khi có yêu cầu.
• Và một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Nữ.
- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học các ngành: Luật, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh...
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật (Không bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30-16h30) nghỉ trưa 1h (11h30-12h30)
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24.
- Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....
- Thưởng: Các ngày Lễ, Tết, Các ngày 27/2, 3/2, 8/3, 30/4 -01/5, 02/9, tết Dương lịch..., thưởng Lương tháng 13, thưởng KPI cuối năm...
- Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), phép thâm niên... Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

