Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CHARMVIT TOWER 117 TRẦN DUY HƯNG, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và xử lý các công việc liên quan tới các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của khách hàng;
- Các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép con,...
- Dịch các hợp đồng, tài liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm hồ sơ xin giấy phép đầu tư, rà soát hợp đồng thương mại hoặc các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, xin cấp giấy phép lao động, giấy phép con...;
- Chăm chỉ, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với nghề luật;
- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm;
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel,...

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại văn phòng hiện đại
- Tăng lương định kỳ theo năng lực
- Bao gồm lương, trợ cấp, % doanh thu: thỏa thuận khi phỏng vấn
- Hưởng các chế độ nghỉ lễ tết, BHXH theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT PHÚ HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

