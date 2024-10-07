Tuyển Phát Triển Đối Tác thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 Đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xây dựng & quản lý các kế hoạch phát triển đối tác chiến lược, chương trình xúc tiến bán hàng trên kênh Đối Tác của Công ty hàng năm, quý, tháng Đề xuất các ý tưởng, chương trình hợp tác đối tác, mời tài trợ, kích hoạt thương hiệu cho Trương phòng Xúc Tiến Bán Hàng Theo dõi, thực hiện và giám sát việc triển khai các chương trình bán hàng/ các kênh truyền thông đúng với kế hoạch đã được BGĐ phê duyệt Phối hợp với các Đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng tại kênh bán hàng Đối Tác nhằm kích thích khả năng bán hàng, thu hút khách hàng mới và gia tăng khách hàng trung thành, quảng bá hình ảnh thương hiệu Chịu trách nhiệm quản lý các chương trình thúc đẩy bán hàng, hình ảnh thương hiệu công ty tại các kênh bán hàng của đối tác Phân tích & đánh giá tình hình kinh doanh tại kênh Đối tác, đối thủ cạnh tranh, khác hàng để xây dựng các chương trình bán hàng hiệu quả Giám sát doanh số bán hàng kênh Đối Tác qua đó đề xuất các giải pháp bán hàng giúp phát triển kinh doanh Lập báo cáo theo dõi kết quả định kỳ các chương trình phát triển kinh doanh, chương trình liên kết với đối tác đang quản lý nhằm đưa ra các sáng kiến, giải pháp để các chương trình này đat hiệu quả cao nhất Gặp gỡ, giao lưu, xem xét đánh giá các đối tác liên kết tiềm năng. Đề xuất các chương trình hợp tác truyền thông phù hợp yêu cầu và định vị của từng nhãn hàng Tiến hành đánh giá các đối tác và hiệu quả trong quá trình hợp tác. Chịu trách nhiệm duy trì, xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng được chỉ định hoặc tự tìm kiếm
Xây dựng & quản lý các kế hoạch phát triển đối tác chiến lược, chương trình xúc tiến bán hàng trên kênh Đối Tác của Công ty hàng năm, quý, tháng
Đề xuất các ý tưởng, chương trình hợp tác đối tác, mời tài trợ, kích hoạt thương hiệu cho Trương phòng Xúc Tiến Bán Hàng
Theo dõi, thực hiện và giám sát việc triển khai các chương trình bán hàng/ các kênh truyền thông đúng với kế hoạch đã được BGĐ phê duyệt
Phối hợp với các Đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng tại kênh bán hàng Đối Tác nhằm kích thích khả năng bán hàng, thu hút khách hàng mới và gia tăng khách hàng trung thành, quảng bá hình ảnh thương hiệu
Chịu trách nhiệm quản lý các chương trình thúc đẩy bán hàng, hình ảnh thương hiệu công ty tại các kênh bán hàng của đối tác
Phân tích & đánh giá tình hình kinh doanh tại kênh Đối tác, đối thủ cạnh tranh, khác hàng để xây dựng các chương trình bán hàng hiệu quả
Giám sát doanh số bán hàng kênh Đối Tác qua đó đề xuất các giải pháp bán hàng giúp phát triển kinh doanh
Lập báo cáo theo dõi kết quả định kỳ các chương trình phát triển kinh doanh, chương trình liên kết với đối tác đang quản lý nhằm đưa ra các sáng kiến, giải pháp để các chương trình này đat hiệu quả cao nhất
Gặp gỡ, giao lưu, xem xét đánh giá các đối tác liên kết tiềm năng. Đề xuất các chương trình hợp tác truyền thông phù hợp yêu cầu và định vị của từng nhãn hàng
Tiến hành đánh giá các đối tác và hiệu quả trong quá trình hợp tác. Chịu trách nhiệm duy trì, xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng được chỉ định hoặc tự tìm kiếm

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Học vấn và trình độ
1/ Học vấn và trình độ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại Thương, Ngân Hàng... 2/ Kinh nghiệm - Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm làm việc với đối tác doanh nghiệp (B2B) và quản lý đối tác. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong nghành F&B với các đối tác giao hàng trực tuyến, ví điện tử như: GrabFood, Baemin, ShopeeFood, Gojek, Momo,…
2/ Kinh nghiệm
3/ Khả năng và kỹ năng
- Có khả năng đàm phán, thương lượng, khéo léo trong giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, đàm phán thương lượng và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
- Có tư duy sáng tạo, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm.
- Kỹ năng xây dựng, thiết lập mối quan hệ và triển khai công việc tốt.
- Kiến thức tổng quát về thị trường tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
4/ Thái độ/Tính cách: - Nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc - Cởi mở, hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và tiếp thu góp ý từ cấp trên và đồng nghiệp. - Nhanh nhạy, linh hoạt trên môi trường online.
4/ Thái độ/Tính cách:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Thu nhập: - 15.000.000 – 18.000.000 - Thưởng doanh số 5-15%
1/ Thu nhập:
- 15.000.000 – 18.000.000
2/ Lương hiệu quả và thưởng: - Lương tháng 13 - Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng. - Được review lương định kỳ hàng năm - Chế độ 12 ngày phép - Chế độ nghỉ bù theo quy định của Công ty. 3/ Quyền lợi khác: - Nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật. - Môi trường làm việc ổn định, văn minh, phát triển bền vững. - Đồng nghiệp năng động, nhiệt tình, luôn sáng tạo, cống hiến hết mình với công việc - Luôn tôn trọng sự khác biệt, mọi ý kiến đóng góp luôn được ghi nhận. - Coi trọng nhân sự và sự phát triển của từng cá nhân.
2/ Lương hiệu quả và thưởng:
3/ Quyền lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 197/7/18 Võ Văn Ngân, Khu p. 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

