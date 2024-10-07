Tuyển Phát Triển Đối Tác thu nhập 40 - 60 triệu Toàn thời gian

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Hoạch định chiến lược, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch CSKH toàn quốc. - Theo dõi, triển khai các công tác CSKH, đánh giá các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng toàn Tập đoàn đảm bảo sự hài lòng từ phía khách hàng; - Quản lý, điều phối công việc phòng Chăm sóc khách hàng nhằm đạt được các chỉ tiêu KPI; - Nghiên cứu thị trường, đánh giá, phân loại khách hàng, xây dựng hệ thống sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng và kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm; - Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình marketing của công ty nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của kế hoạch marketing theo mục tiêu đề ra; - Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên. Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi; - Thiết lập các quy trình, tìm các biện pháp để cải tiến liên tục các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty; - Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng. Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty; - Tham mưu cho Ban Lãnh đạo ban hành các chính sách dịch vụ khách hàng. Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan chủ động đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp...;

- Phối hợp, triển khai kết nối với các đối tác và kênh bán hàng mới - Xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích thị trường. - Xây dựng và phát triển và quản lý đội ngũ phát triển kinh doanh các sản phẩm liên quan tới vàng bạc đá quý - Phân tích, báo cáo, đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. - Thúc đẩy các quan hệ hợp tác giữa công ty và các đối tác và khách hàng lớn. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing... hoặc các ngành học có liên quan;

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và các ngành dịch vụ tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ 300 nhân sự trở lên;

- Khả năng giao tiếp, phân tích, đánh giá, xây dựng đội ngũ, tư duy logic, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

1/Mức lương: 40 - 60 triệu

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;

Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.

2/Thưởng:

Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

3/Chế độ đãi ngộ khác:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

