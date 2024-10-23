Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Cần Thơ, số 02 Đường 30 tháng 4, Phường An Phú, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng tới khách hàng Giữ liên lạc với khách hàng hiện tại và giới thiệu các loại hình bảo hiểm khác theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong thời gian hợp đồng khoán việc Quản lý công nợ khách hàng, tránh chiếm dụng phí. Sử dụng và quản lý tốt tài sản công cụ mà công ty cấp phát Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Thực hiện tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng tới khách hàng

Giữ liên lạc với khách hàng hiện tại và giới thiệu các loại hình bảo hiểm khác theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng

Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời

Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng

Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong thời gian hợp đồng khoán việc

Quản lý công nợ khách hàng, tránh chiếm dụng phí. Sử dụng và quản lý tốt tài sản công cụ mà công ty cấp phát

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan: Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, ...

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

• Ngoại ngữ: biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản

• Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục tốt

• Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

• Năng động, nhiệt tình, dễ thích nghi, thích đổi mới

Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương, thăng chức hằng năm

- Được hưởng lương tháng 13++, các dịp lễ Tết trong năm (căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty), sinh nhật, hiếu hỉ

- Được khám sức khỏe định kỳ, company trip - teambuiding hằng năm, Year end party với nhiều phần quà giá trị cao.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe

- Phụ cấp ăn trưa 40.000 đ/ngày

- Văn phòng đẹp, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin