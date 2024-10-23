Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng
- Hà Nội: Tầng 3, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Cần Thơ, số 02 Đường 30 tháng 4, Phường An Phú, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng tới khách hàng
Giữ liên lạc với khách hàng hiện tại và giới thiệu các loại hình bảo hiểm khác theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng
Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời
Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng
Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong thời gian hợp đồng khoán việc
Quản lý công nợ khách hàng, tránh chiếm dụng phí. Sử dụng và quản lý tốt tài sản công cụ mà công ty cấp phát
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
• Ngoại ngữ: biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản
• Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục tốt
• Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
• Năng động, nhiệt tình, dễ thích nghi, thích đổi mới
Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng lương tháng 13++, các dịp lễ Tết trong năm (căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty), sinh nhật, hiếu hỉ
- Được khám sức khỏe định kỳ, company trip - teambuiding hằng năm, Year end party với nhiều phần quà giá trị cao.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe
- Phụ cấp ăn trưa 40.000 đ/ngày
- Văn phòng đẹp, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, gửi xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
