Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thuộc mảng chức năng phát triển kinh doanh vùng của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm:

Lập định hướng kinh doanh, kế hoạch bán hàng, kế hoạch hành động cho Vùng; Dự báo kết quả chương trình kinh doanh, chiến dịch kinh doanh theo phân khúc khách hàng, Vùng; Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ và phối hợp với Giám đốc Vùng trong việc triển khai thực thi kế hoạch kinh doanh, công tác triển khai bán hàng, thúc đẩy bán, triển khai các chương trình kinh doanh, ... tại các Vùng/ĐVKD; Phát triển và quản lý danh mục khách hàng tiềm năng theo Vùng; Phối hợp với Giải pháp sản phẩm, Khối Tổng hợp xây dựng các chương trình khuyến mại cho khách hàng SME; Chủ động hoặc Phối hợp với các Giám đốc Vùng trong việc xây dựng và trình duyệt các chương trình thúc đẩy lực lượng bán (thưởng hiệu suất, thi đua, ...) nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Rà soát, cải tiến hệ thống văn bản (Chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, ...) thuộc chức năng phụ trách; Kiến nghị và phối hợp với các Khối/Phòng/Ban liên quan tại Hội sở trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn,... liên quan đến hoạt động kinh doanh mảng khách hàng SME tại ĐVKD; Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành quy trình, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ bán các giải pháp sản phẩm dịch vụ; Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khai thác, quản lý đối tác liên kết và các chương trình thúc đẩy lực lượng bán của Khối.

Lập định hướng kinh doanh, kế hoạch bán hàng, kế hoạch hành động cho Vùng;

Dự báo kết quả chương trình kinh doanh, chiến dịch kinh doanh theo phân khúc khách hàng, Vùng;

Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ và phối hợp với Giám đốc Vùng trong việc triển khai thực thi kế hoạch kinh doanh, công tác triển khai bán hàng, thúc đẩy bán, triển khai các chương trình kinh doanh, ... tại các Vùng/ĐVKD;

Phát triển và quản lý danh mục khách hàng tiềm năng theo Vùng;

Phối hợp với Giải pháp sản phẩm, Khối Tổng hợp xây dựng các chương trình khuyến mại cho khách hàng SME;

Chủ động hoặc Phối hợp với các Giám đốc Vùng trong việc xây dựng và trình duyệt các chương trình thúc đẩy lực lượng bán (thưởng hiệu suất, thi đua, ...) nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

Rà soát, cải tiến hệ thống văn bản (Chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, ...) thuộc chức năng phụ trách;

Kiến nghị và phối hợp với các Khối/Phòng/Ban liên quan tại Hội sở trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn,... liên quan đến hoạt động kinh doanh mảng khách hàng SME tại ĐVKD;

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành quy trình, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ bán các giải pháp sản phẩm dịch vụ;

Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khai thác, quản lý đối tác liên kết và các chương trình thúc đẩy lực lượng bán của Khối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành có liên quan tới vị trí chức danh này.

Bằng cấp:

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan và/hoặc có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đường tại Ngân hàng.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Kỹ năng ngoại ngữ (đọc, viết). Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng xây dựng, làm việc nhóm. Kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề hiệu quả. Kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng ngoại ngữ (đọc, viết).

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng xây dựng, làm việc nhóm.

Kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn). 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác. Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers. Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng. Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý. Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên. Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin