Tuyển Phát Triển Mạng Lưới thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng/Tham gia xây dựng kế hoạch, chính sách, quy định, quy trình về mạng lưới Đơn vị kinh doanh và ATM phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của Khối NHBL; Thực hiện các hoạt động phát triển mạng lưới Đơn vị kinh doanh và ATM bao gồm nhưng không giới hạn: việc thành lập, nâng cấp, di dời, đóng cửa các địa điểm giao dịch theo kế hoạch của Khối NHBL đảm bảo các Đơn vị kinh doanh, ATM hoạt động hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng, Quản trị kinh doanh/ Kinh tế; Tối thiểu 7 năm (Giám đốc)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm về phát triển mạng lưới tại các tổ chức tài chính danh tiếng; Am hiểu về thị trường KHCN, nhu cầu khách hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng; Kiến thức chuyên sâu về hoạt động phát triển mạng lưới Khối NHBL;Có mối quan hệ tốt với các đối tác; Kỹ năng tư duy chiến lược, sáng tạo tốt; Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt; Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (Giám đốc)/giao tiếp cơ bản

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức với VIB Chế độ BHXH full 100% Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc Lộ trình thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.