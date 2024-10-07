Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng ứng dụng nội bộ cho công ty Phối hợp chặt chẽ với bộ phận để liên tục đổi mới chức năng và thiết kế ứng dụng Tham gia các dự án phần mềm theo yêu cầu của quản lý. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan Có kiến thức tốt về OOP, Design patterns, Unit Testing Có kiến thức sử dụng NodeJS, ReactJS, gRPC, RESTful API Tiếng Anh cơ bản Kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp tốt Có tinh thần trách nhiệm cao. Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập tại công ty. Tham gia các chương trình đào tạo của công ty (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp); Có cơ hội tham gia Team building/ Đi chơi/ Hoạt động trong nhà/ Tiệc tùng/ Du lịch hàng năm với công ty; Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội làm việc và học tập liên quan đến kiến thức đầu tư, trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành chứng khoán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY

