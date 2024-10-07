Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng ứng dụng nội bộ cho công ty
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận để liên tục đổi mới chức năng và thiết kế ứng dụng
Tham gia các dự án phần mềm theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Hỗ trợ xây dựng ứng dụng nội bộ cho công ty
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận để liên tục đổi mới chức năng và thiết kế ứng dụng
Tham gia các dự án phần mềm theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức tốt về OOP, Design patterns, Unit Testing
Có kiến thức sử dụng NodeJS, ReactJS, gRPC, RESTful API
Tiếng Anh cơ bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập tại công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo của công ty (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp);
Có cơ hội tham gia Team building/ Đi chơi/ Hoạt động trong nhà/ Tiệc tùng/ Du lịch hàng năm với công ty;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội làm việc và học tập liên quan đến kiến thức đầu tư, trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành chứng khoán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI