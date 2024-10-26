Tuyển Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Thực hiện triển khai các sản phẩm mới

- Tìm kiếm các hãng, nhà sản xuất, đàm phán để trở thành nhà phân phối.

- Trao đổi, thương lượng với các hãng nước ngoài về thông tin sản phẩm, giá cả,....

-Thực hiện các công việc về thăm khách hàng, gặp đối tác hãng nước ngoài.

- Phối hợp thực hiện công tác đăng ký sản phẩm với Sở, BYT theo luật định

-Thực hiện triển khai các sản phẩm mới, tham gia tổ chức vào các chương trình sự kiện quảng bá, tìm kiếm khách hàng mới (hội thảo, hội nghị, triển lãm)

2. Đào tạo sản phẩm

– Chịu trách nhiệm đào tạo và nâng cao hiểu biết, kiến thức về sản phẩm mình phụ trách cho nhân viên kinh doanh hoặc các phòng ban khác khi có yêu cầu

3. Marketing sản phẩm

Năm bắt thông tin thị trường mình phụ trách Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm Tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến sản phẩm Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử Y sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm, Bác Sĩ, Dược...; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc làm application mảng xét nghiệm Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực thiết bị và hoá chất xét nghiệm. Tiếng Anh đọc viết tốt; có thể làm việc với hãng nước ngoài; dịch được tài liệu chuyên môn; Ưu tiên: Nữ

Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cở bản 12-20 triệu + Phụ cấp ăn trưa+ công tác phí+ thưởng KPI + thưởng DS theo ngành hàng. Phụ cấp ăn trưa; xăng xe, điện thoại Thưởng lễ tết; thưởng cuối năm; tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

