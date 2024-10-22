Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Thiết kế/chế tạo máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 73

- 75 Đường S3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Khảo sát và thiết kế sản phẩm cơ khí – kết cấu kim loại tấm;
• Triển khai bản vẽ thiết kế – chi tiết lắp đặt 2D, 3D;
• Giám sát sản xuất, gia công lắp đặt sản phẩm
• Tham gia hoàn thiện các hồ sơ Khối lượng và chất lượng, chào thầu của dự án;
• Phối hợp và triển phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của BGĐ;
• Hỗ trợ thiết kế tư vấn kỹ thuật cho bộ phận Sales tham gia chào thầu dự án

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học/Cáo đẳng chuyên ngành Cơ khí;
• Thành thạo thiết kế Autocad 2D, 3D
• Sử dụng tốt phần mềm Autocad, SAP2000 và các phần mềm Office;
• Chạy mô hình SAP2000 đánh giá tải trọng kết cấu, tải trọng gió
• Thành thạo các phần mềm trải phôi, gia công kim loại tấm
• Biết sử dụng Sketchup là một lợi thế.
• Có thể đi làm việc tại dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật.
• Có nhiều cơ hội thăng tiến, được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức
• Chế độ đãi ngộ và BHXH, BHYT đầy đủ theo chính sách công ty
• Làm việc trong lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPDD: Lô 9+10 Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

