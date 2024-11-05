Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp 2, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm bao bì giấy.

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất bao bì giấy

Phân tích và đánh giá nguyên liệu, chất lượng sản phẩm.

Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm sản phẩm.

Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp.

Cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực bao bì giấy.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

Tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ giấy, Hóa học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm bao bì giấy

Có kiến thức chuyên sâu về nguyên liệu giấy.

Thành thạo các kỹ thuật phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và trình bày kết quả.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ các quy định của công ty

Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển

