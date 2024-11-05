Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp 2, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm bao bì giấy.
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất bao bì giấy
Phân tích và đánh giá nguyên liệu, chất lượng sản phẩm.
Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm sản phẩm.
Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp.
Cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực bao bì giấy.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.
Tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm bao bì giấy
Có kiến thức chuyên sâu về nguyên liệu giấy.
Thành thạo các kỹ thuật phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và trình bày kết quả.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ các quy định của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...
