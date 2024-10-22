Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Kinh doanh F88
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Kinh doanh F88

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty CP Kinh doanh F88

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Phát triển Sản phẩm & Chính sách
Tìm hiểu, phân tích các sản phẩm trên thị trường nhằm đánh giá cơ hội kinh doanh của F88 Phân tích tính năng và các chức năng sản phẩm, xây dựng chính sách giá, phí Hỗ trợ xây dựng Quy định, Quy trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông Sản phẩm & Chính sách bán hàng Tham gia thực hiện các dự án phát triển sản phẩm với vai trò là thành viên theo phân công của Giám đốc dự án Hỗ trợ đào tạo, truyền thông sản phẩm, chính sách tới kinh doanh và các đơn vị Hội sở
Tìm hiểu, phân tích các sản phẩm trên thị trường nhằm đánh giá cơ hội kinh doanh của F88
Phân tích tính năng và các chức năng sản phẩm, xây dựng chính sách giá, phí
Hỗ trợ xây dựng Quy định, Quy trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông Sản phẩm & Chính sách bán hàng
Tham gia thực hiện các dự án phát triển sản phẩm với vai trò là thành viên theo phân công của Giám đốc dự án
Hỗ trợ đào tạo, truyền thông sản phẩm, chính sách tới kinh doanh và các đơn vị Hội sở
Phát triển chương trình và đối tác
Triển khai các chương trình ưu đãi, kích thích tăng doanh thu, tăng hiệu quả sản phẩm dành cho khách hàng. Hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác để mở rộng kênh bán hàng, tăng doanh số bán hàng
Triển khai các chương trình ưu đãi, kích thích tăng doanh thu, tăng hiệu quả sản phẩm dành cho khách hàng.
Hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác để mở rộng kênh bán hàng, tăng doanh số bán hàng
Quản lý hiệu quả sản phẩm
Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh, hiệu quả sản phẩm và các chính sách, kết quả các chương trình triển khai định kỳ và theo yêu cầu.
2. Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)
2. Thời gian làm việc:
Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30
Buổi sáng:
Buổi chiều:
3. Địa điểm làm việc:
HCM: Số 120, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng, tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing, luật... và các chuyên ngành có liên quan
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Có kiến thức về ngành tài chính, ngân hàng, hoạt động tín dụng, hoạt động cầm đồ. Có kinh nghiệm triển khai, thực hiện các hoạt động về phát triển sản phẩm tài chính. Có hiểu biết về sản phẩm cho vay tiêu dùng/vay cầm đồ
Có kiến thức về ngành tài chính, ngân hàng, hoạt động tín dụng, hoạt động cầm đồ.
Có kinh nghiệm triển khai, thực hiện các hoạt động về phát triển sản phẩm tài chính.
Có hiểu biết về sản phẩm cho vay tiêu dùng/vay cầm đồ
3. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ
Kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh. Khả năng tuy duy, sáng tạo Nhạy bén với thị trường
Kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh.
Khả năng tuy duy, sáng tạo
Nhạy bén với thị trường
4. Các kinh nghiệm liên quan
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
5. Các yêu cầu khác
Thành thạo Excel, Word Powerpoint. Ham học hỏi và mong muốn tiến bộ. Có kỹ năng soạn thảo văn bản. Teamwork
Thành thạo Excel, Word Powerpoint.
Ham học hỏi và mong muốn tiến bộ.
Có kỹ năng soạn thảo văn bản.
Teamwork

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

C. ĐÃI NGỘ:
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty. Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng. Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...). Khám sức khỏe, du lịch hàng năm. F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.
Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).
F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.
F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kinh doanh F88

Công ty CP Kinh doanh F88

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

