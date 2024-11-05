Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý và duy trì hệ thống ứng dụng phần mềm được hoạt động trơn chu.
- Phân tích các hoạt động hiện tại và đề xuất các phương hướng cải tiến, phát triển
- Hỗ trợ phát triển các form mẫu. tools báo cáo của hệ thống.
- Hỗ trợ người dùng giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến hệ thống ứng dụng. Phát triển các báo cáo để hỗ trợ người và đội ngũ quản lý có thể phân tích tình hình kinh doanh tốt hơn.
- Thực hiện các công việc trong phạm vi nghiệp vụ theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận CNTT

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học Máy tính...Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kỹ năng chuyên môn: PHP, Shareoint, Power App, Ms Flow, SQL sever database, NodeJS/python/. NET, excel....
Chịu được áp lực công việc cao
Có tinh thần làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

3. QUYỀN LỢI
- Thu nhập cạnh tranh từ 18tr -22tr/1 tháng
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
- Lương T13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công Ty
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 15, đường số 5, Hado Centrosa, 118 đường 3 tháng 2 phường 12, quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

