Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
- Hà Nội: B4
- 17 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản, email, cuộc họp, hội thảo, sự kiện,... từ tiếng Anh sang tiếng Trung và ngược lại.
Biên tập, hiệu đính các bản dịch đảm bảo chính xác, rõ ràng, phù hợp với văn phong và ngữ cảnh.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài.
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung thành thạo, có chứng chỉ HSK 6 trở lên.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên.
Kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh - Trung thành thạo.
Nắm vững kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán của Trung Quốc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
