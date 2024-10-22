Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HH3 Sudico Mễ Trì

- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch các văn bản, hồ sơ, tài liệu, bản vẽ từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại theo biểu mẫu sẵn có của công ty
- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý bằng song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt theo biểu mẫu sẵn có của công ty;
- Phiên dịch trong các cuộc họp giao ban với Chủ đầu tư, nắm bắt nhu cầu của Chủ đầu tư, tổng hợp và báo cáo với ban lãnh đạo;
- Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của Chủ đầu tư khi có phản hồi từ Chủ đầu tư.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ. Tuổi: 20 - 35 tuổi
- Không yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu
- Tiếng Hàn tương đương TOPIK 5

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm trên 10.000.000đ Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Nghỉ Lễ/ Tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ..... và được hưởng quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và chế độ của Công ty Thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13.
Lương khởi điểm trên 10.000.000đ
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Nghỉ Lễ/ Tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ..... và được hưởng quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và chế độ của Công ty
Thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa Sudico HH3, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

