Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Biên - phiên dịch tiếng Hàn cho phòng kế hoạch, hành chính.

- Dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, trao đổi, phỏng vấn.

- Soạn thảo, biên dịch các tài liệu bằng văn bản.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành tiếng Hàn hoặc Topik 5 trở lên và tương đương.

- Thành thạo tiếng Hàn các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

- Gửi CV bằng tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định Thưởng lương tháng thứ 13, Nghỉ phép hàng năm Phụ cấp tiền ăn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C

