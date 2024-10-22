Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH MDA E&C
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn cho bộ phận hành chính.
- Dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, trao đổi, phỏng vấn.
- Soạn thảo, biên dịch các tài liệu bằng văn bản.
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành tiếng Hàn hoặc Topik 5 trở lên và tương đương.
- Có nhận thực tập sinh hoặc sinh viên mới/sắp ra trường
- Gửi CV bằng tiếng Hàn
- Có nhận thực tập sinh hoặc sinh viên mới/sắp ra trường
- Gửi CV bằng tiếng Hàn
Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định Thưởng lương tháng thứ 13, Nghỉ phép hàng năm Phụ cấp tiền ăn (Đối với Thực tập sinh): Hỗ trợ tiền ăn và lương
Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định
Thưởng lương tháng thứ 13, Nghỉ phép hàng năm
Phụ cấp tiền ăn
(Đối với Thực tập sinh): Hỗ trợ tiền ăn và lương
Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định
Thưởng lương tháng thứ 13, Nghỉ phép hàng năm
Phụ cấp tiền ăn
(Đối với Thực tập sinh): Hỗ trợ tiền ăn và lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI