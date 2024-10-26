Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn thu nhập 3 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

- Biên - phiên dịch tiếng Hàn cho bộ phận hành chính.

- Dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, trao đổi, phỏng vấn.

- Soạn thảo, biên dịch các tài liệu bằng văn bản.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành tiếng Hàn hoặc Topik 5 trở lên và tương đương.

- Có nhận thực tập sinh hoặc sinh viên mới/sắp ra trường

- Gửi CV bằng tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định Thưởng lương tháng thứ 13, Nghỉ phép hàng năm Phụ cấp tiền ăn (Đối với Thực tập sinh): Hỗ trợ tiền ăn và lương

