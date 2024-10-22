Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY
- Hà Nội:
- Nước Ngoài
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Làm việc tại Nghiệp đoàn với vai trò phiên dịch tiếng Nhật (Chuuzai)
Phiên dịch song ngữ Nhật - Việt hỗ trợ giải quyết phát sinh liên quan đến TTS. Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra.
Biên dịch các giấy tờ hồ sơ ký kết hợp đồng, hiệp định. Biên dịch các văn bản liên quan từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại
Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đầy đủ giữa hai ngôn ngữ
Làm việc tại Nghiệp đoàn với vai trò phiên dịch tiếng Nhật (Chuuzai)
Phiên dịch song ngữ Nhật - Việt hỗ trợ giải quyết phát sinh liên quan đến TTS. Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra.
Biên dịch các giấy tờ hồ sơ ký kết hợp đồng, hiệp định. Biên dịch các văn bản liên quan từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại
Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đầy đủ giữa hai ngôn ngữ
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Nhật. Có chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên
Kỹ năng phiên dịch, biên dịch Nhật - Việt thành thạo
Hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ dịch thuật và MS Office
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe
TUYỂN CẢ ỨNG VIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 18 man + làm thêm giờ ( Miễn phí nhà ở )
Có hỗ trợ nhà ở miễn phí, xe ô tô, xăng xe miễn phí.
Thưởng : 2 lần/ năm. Sau 1 năm tăng lương tùy theo năng lực.
Được hỗ trợ các thủ tục visa, giấy phép lao động tại Nhật Bản miễn phí (đối với UV ở VN)
Có cơ hội thăng tiến trong công việc khi thể hiện năng lực tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng ngôn ngữ
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhật Bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI