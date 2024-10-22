Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Làm việc tại Nghiệp đoàn với vai trò phiên dịch tiếng Nhật (Chuuzai) Phiên dịch song ngữ Nhật - Việt hỗ trợ giải quyết phát sinh liên quan đến TTS. Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra. Biên dịch các giấy tờ hồ sơ ký kết hợp đồng, hiệp định. Biên dịch các văn bản liên quan từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đầy đủ giữa hai ngôn ngữ

Làm việc tại Nghiệp đoàn với vai trò phiên dịch tiếng Nhật (Chuuzai)

Phiên dịch song ngữ Nhật - Việt hỗ trợ giải quyết phát sinh liên quan đến TTS. Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra.

Biên dịch các giấy tờ hồ sơ ký kết hợp đồng, hiệp định. Biên dịch các văn bản liên quan từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại

Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đầy đủ giữa hai ngôn ngữ

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Nhật. Có chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên Kỹ năng phiên dịch, biên dịch Nhật - Việt thành thạo Hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ dịch thuật và MS Office Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe TUYỂN CẢ ỨNG VIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Nhật. Có chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên

Kỹ năng phiên dịch, biên dịch Nhật - Việt thành thạo

Hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ dịch thuật và MS Office

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe

TUYỂN CẢ ỨNG VIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 18 man + làm thêm giờ ( Miễn phí nhà ở ) Có hỗ trợ nhà ở miễn phí, xe ô tô, xăng xe miễn phí. Thưởng : 2 lần/ năm. Sau 1 năm tăng lương tùy theo năng lực. Được hỗ trợ các thủ tục visa, giấy phép lao động tại Nhật Bản miễn phí (đối với UV ở VN) Có cơ hội thăng tiến trong công việc khi thể hiện năng lực tốt Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng ngôn ngữ Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhật Bản

Lương cơ bản 18 man + làm thêm giờ ( Miễn phí nhà ở )

Có hỗ trợ nhà ở miễn phí, xe ô tô, xăng xe miễn phí.

Thưởng : 2 lần/ năm. Sau 1 năm tăng lương tùy theo năng lực.

Được hỗ trợ các thủ tục visa, giấy phép lao động tại Nhật Bản miễn phí (đối với UV ở VN)

Có cơ hội thăng tiến trong công việc khi thể hiện năng lực tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng ngôn ngữ

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin