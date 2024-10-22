Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH ZMP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH ZMP Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
● Làm cầu nối giao tiếp giữa khách hàng Nhật và kỹ sư Việt Nam
● Hỗ trợ quản lý dự án: quản lý tiến độ, quản lý quy trình phát triển
● Dịch tài liệu sang tiếng Nhật
● Test và kiểm tra nội dung tiếng Nhật các sản phẩm giao hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tiếng Nhật tốt - tương đương N2 trở lên
● Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật / Công nghệ thông tin hoặc có kỹ năng, kiến thức tương đương
● Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm phiên dịch trong lĩnh vực IT
● Hiểu về cách vận hành một dự án, đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành
● Khả năng quan sát, phán đoán, tổng hợp thông tin tốt
● Yêu thích và có khả năng trực tiếp tham gia vào dự án
Ưu tiên:
● Có kinh nghiệm làm IT Comtor, BrSE, trợ lý dự án
● Có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật là một lợi thế
● Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật / Công nghệ thông tin hoặc có kỹ năng, kiến thức tương đương
● Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm phiên dịch trong lĩnh vực IT
● Hiểu về cách vận hành một dự án, đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành
● Khả năng quan sát, phán đoán, tổng hợp thông tin tốt
● Yêu thích và có khả năng trực tiếp tham gia vào dự án
Ưu tiên:
● Có kinh nghiệm làm IT Comtor, BrSE, trợ lý dự án
● Có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật là một lợi thế
Tại Công ty TNHH ZMP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương tháng 13
● Du lịch công ty và nhiều chế độ đãi ngộ khác
● Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PV
● Du lịch công ty và nhiều chế độ đãi ngộ khác
● Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ZMP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI