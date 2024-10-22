Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH ZMP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

● Làm cầu nối giao tiếp giữa khách hàng Nhật và kỹ sư Việt Nam

● Hỗ trợ quản lý dự án: quản lý tiến độ, quản lý quy trình phát triển

● Dịch tài liệu sang tiếng Nhật

● Test và kiểm tra nội dung tiếng Nhật các sản phẩm giao hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tiếng Nhật tốt - tương đương N2 trở lên

● Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật / Công nghệ thông tin hoặc có kỹ năng, kiến thức tương đương

● Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm phiên dịch trong lĩnh vực IT

● Hiểu về cách vận hành một dự án, đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành

● Khả năng quan sát, phán đoán, tổng hợp thông tin tốt

● Yêu thích và có khả năng trực tiếp tham gia vào dự án

Ưu tiên:

● Có kinh nghiệm làm IT Comtor, BrSE, trợ lý dự án

● Có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật là một lợi thế

Tại Công ty TNHH ZMP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương tháng 13

● Du lịch công ty và nhiều chế độ đãi ngộ khác

● Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ZMP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin