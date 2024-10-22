Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Biên dịch văn bản tiếng Trung - Việt và ngược lại
- Dịch tài liệu, báo chí, video truyền thông
- Phiên dịch giữa sếp và đối tác khi có yêu cầu
- Lưu trữ tài liệu văn phòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trường ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan
- Trình độ: Tương đương HSK5 trở lên
- Giới tính: Nữ
- Chịu học hỏi, chịu được áp lực công việc
- Hòa đồng, vui tính, kỹ năng giao tiếp tốt;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được tăng lương theo lộ trình làm việc.
- Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)
- Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.
- Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
- Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
