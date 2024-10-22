Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Biên dịch văn bản tiếng Trung - Việt và ngược lại

- Dịch tài liệu, báo chí, video truyền thông

- Phiên dịch giữa sếp và đối tác khi có yêu cầu

- Lưu trữ tài liệu văn phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan

- Trình độ: Tương đương HSK5 trở lên

- Giới tính: Nữ

- Chịu học hỏi, chịu được áp lực công việc

- Hòa đồng, vui tính, kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được tăng lương theo lộ trình làm việc.

- Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

- Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.

- Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.

- Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.