Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D’verano Residential (khu liên hiệp căn hộ, p. Bình An, quận 2, HCM), Quận 2

- Theo dõi và phối hợp về việc thực hiện mục tiêu chiến lược, các kế hoạch dự án đang triển khai của Công ty

- Đảm nhận các công việc biên/ phiên dịch (Trung - Việt/ Việt - Trung) giữa giám đốc và nhân viên, đối tác

- Hỗ trợ việc phiên dịch các tài liệu kinh doanh, hợp đồng và email.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

- Độ tuổi: 25 - 35 tuổi, là Nữ

- Có kinh nghiệm và các nghiệp vụ trợ lý là 1 lợi thế

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

- Kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng tự quản lý và giải quyết vấn đề.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phiên dịch/trợ lý hoặc có chứng chỉ học chuyên ngành

tiếng Trung

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách:

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

- Ký HDLD và đóng BHXH đầy đủ

- Party, phúc lợi vào các dịp lễ

- Thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

