Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D’verano Residential (khu liên hiệp căn hộ, p. Bình An, quận 2, HCM), Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi và phối hợp về việc thực hiện mục tiêu chiến lược, các kế hoạch dự án đang triển khai của Công ty
- Đảm nhận các công việc biên/ phiên dịch (Trung - Việt/ Việt - Trung) giữa giám đốc và nhân viên, đối tác
- Hỗ trợ việc phiên dịch các tài liệu kinh doanh, hợp đồng và email.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 - 35 tuổi, là Nữ
- Có kinh nghiệm và các nghiệp vụ trợ lý là 1 lợi thế
- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
- Kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng tự quản lý và giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phiên dịch/trợ lý hoặc có chứng chỉ học chuyên ngành
tiếng Trung
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách:
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương
- Ký HDLD và đóng BHXH đầy đủ
- Party, phúc lợi vào các dịp lễ
- Thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

