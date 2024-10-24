Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm - Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Phiên dịch tiếng Trung-Việt cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện, hội nghị, các buổi trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng,... Phiên dịch tài liệu tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại: tài liệu có sẵn, hợp đồng.. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong việc giao tiếp với đối tác, khách hàng tiếng Trung.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có vốn từ phiên dịch thương mại, thẩm mỹ, TPCN Có khả năng giao tiếp tiếng Trung lưu loát, thành thạo cả tiếng nói và tiếng viết. Nắm vững kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Trung. Có khả năng dịch thuật chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK 5 trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì

Cộng tác viên, trả lương theo tuần, 2tr/1 tuần, support 4-8h/1 tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belie

