Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 88, Bàu Cát 3, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Hỗ trợ kế toán viên phiên dịch với các đối tác khách nước ngoài; do đa số làm với các Đối tác từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, Singapore;

-Hỗ trợ các kế toán viên công việc hành chính liên quan;

-Hỗ trợ công ty các công việc hành chính khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Người biết Tiếng Trung Quốc 4 kỹ năng.

-Có khả năng sắp xếp công việc

- Thật thà, chăm chỉ

- Kỷ luật, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN DIAMOND RISE Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương : 8-9 triệu/tháng hoặc theo thỏa thuận năng lực

-Thưởng tháng 13, sinh nhật, đi du lịch cùng công ty.

-Thăng tiến lương tuỳ theo khả năng và năng lực tiếng trung

- Bảo hiểm XH, BHYT theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN DIAMOND RISE

