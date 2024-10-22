Tuyển Biên phiên dịch công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mê Linh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Dịch các nội dung công việc cho giám đốc với các nhân sự
Tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ tại bộ phận lễ tân
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Nghe, nói, đọc, viết tốt Cẩn thận, chịu khó trong công việc
Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định Thu nhập thỏa thuận Thưởng 02 lần/năm Các chế độ khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
