Tuyển Biên phiên dịch công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mê Linh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch các nội dung công việc cho giám đốc với các nhân sự Tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ tại bộ phận lễ tân Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Dịch các nội dung công việc cho giám đốc với các nhân sự

Tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ tại bộ phận lễ tân

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Nghe, nói, đọc, viết tốt Cẩn thận, chịu khó trong công việc

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

Nghe, nói, đọc, viết tốt

Cẩn thận, chịu khó trong công việc

Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định Thu nhập thỏa thuận Thưởng 02 lần/năm Các chế độ khác theo quy định công ty

Đóng BHXH theo quy định

Thu nhập thỏa thuận

Thưởng 02 lần/năm

Các chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin