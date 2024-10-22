Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dịch thuật hồ sơ, hợp đồng theo yêu cầu của Phòng Phát triển Dự án.

- Phiên dịch trong các cuộc họp với khách hàng/ đối tác và cơ quan ban ngành.

- Chăm sóc khách hàng/ đối tác, tìm hiểu thị trường, nắm rõ sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Thực hiện các chế độ Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý liên quan đến việc kinh doanh của Phòng Phát Triển Dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm: 2 năm tại vị trí tương đương, giỏi Tiếng Trung.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Ưu tiên Nam/Nữ có ngoại hình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực ứng viên + Phụ cấp: Cơm trưa, laptop, đào tạo, ...

- Quyền lợi: BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, Chế độ hiếu hỷ, ...

- Thưởng tháng 13, 14 ..., thưởng OKRs dự án, thưởng HQCV, thưởng các dịp lễ trong năm và các loại thưởng thành tích khác theo quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin