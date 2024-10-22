Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Chuyển ngữ Trung - Việt và ngược lại tại văn phòng, buổi giao tiếp của sếp với đối tác, các buổi ngoại khóa (có người Trung Quốc). Phiên dịch các đoạn hội thoại trong nhóm, các cuộc họp nội bộ có nhân sự hoặc cấp trên là người Trung,.... Liên hệ, đặt lịch hẹn hoặc trao đổi công việc với đối tác người Trung. Đảm nhiệm vị trí của biên dịch, dịch các tài liệu, chứng từ, văn bản,... sang tiếng Trung và ngược lại. Hỗ trợ phiên dịch và giải quyết vấn đề của các bộ phận khác như chăm sóc khách hàng, kinh doanh,... có liên quan đến sử dụng tiếng Trung. Quản lý các hồ sơ, tài liệu phiên dịch tiếng Trung. Lập báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan Thành thạo Tiếng Trung, giao tiếp tốt, công việc thường xuyên đàm phán với khách hàng; Có kinh nghiệm về thương mại Xuất nhập khẩu; Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có có khả năng xử lý độc lập các công việc liên quan đến kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ một cách hiệu quả; Có tinh thần trách nhiệm cao và hướng tới mục tiêu, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Làm việc trong môi trường năng động với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài; Được hưởng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước và Phúc lợi chung của công ty; Được xét tăng lương hàng năm; Được thưởng lễ, tết, tháng 13 theo quy định của công ty; Được đánh giá theo đúng năng lực, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.