Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Phiên dịch trong các cuộc họp, truyền đạt chỉ đạo của Tổng Giám đốc đến các phòng ban - Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

-Hỗ trợ các công việc văn phòng Tổng Giám đốc

-Là đầu mối tiếp nhận các công việc các phòng ban trình Tổng Giám đốc - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Phiên dịch tiếng Hàn.

- Topik 5 trở lên, Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tiếng Hàn Quốc

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trợ lý Giám đốc

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 thứ 7 và các chủ nhật trong tháng

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

-Có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin