Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Phiên dịch trong các cuộc họp, truyền đạt chỉ đạo của Tổng Giám đốc đến các phòng ban
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc
-Hỗ trợ các công việc văn phòng Tổng Giám đốc
-Hỗ trợ các công việc văn phòng Tổng Giám đốc
-Là đầu mối tiếp nhận các công việc các phòng ban trình Tổng Giám đốc - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Phiên dịch tiếng Hàn.
- Topik 5 trở lên, Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tiếng Hàn Quốc
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trợ lý Giám đốc
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trợ lý Giám đốc
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trợ lý Giám đốc
Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 thứ 7 và các chủ nhật trong tháng
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
-Có xe đưa đón
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
-Có xe đưa đón
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
