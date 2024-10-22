Tuyển Biên phiên dịch Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, Tòa Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công tác trợ lý, thư ký cho Hội đồng quản trị gồm: sắp xếp lịch làm việc; lịch họp; chuẩn bị tài liệu họp; ghi chép, tổng hợp nội dung các cuộc họp; kiểm tra thông tin, văn bản trình ký Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;...; Phiên dịch các cuộc họp nội bộ, bên ngoài (với đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành...) theo yêu cầu; Biên dịch, soạn thảo, xử lý các văn bản, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu; Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các công việc hành chính theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT gồm: các thủ tục hành chính đi công tác, làm giấy phép lao động, thẻ cư trú, quản lý các chi phí, giấy tờ thanh toán...; Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

Các công tác trợ lý, thư ký cho Hội đồng quản trị gồm: sắp xếp lịch làm việc; lịch họp; chuẩn bị tài liệu họp; ghi chép, tổng hợp nội dung các cuộc họp; kiểm tra thông tin, văn bản trình ký Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;...;

Phiên dịch các cuộc họp nội bộ, bên ngoài (với đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành...) theo yêu cầu;

Biên dịch, soạn thảo, xử lý các văn bản, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các công việc hành chính theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT gồm: các thủ tục hành chính đi công tác, làm giấy phép lao động, thẻ cư trú, quản lý các chi phí, giấy tờ thanh toán...;

Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tiếng Hàn/Kinh tế/Tài chính/ /Ngân hàng. Thành thạo tiếng Hàn 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Biên/phiên dịch tiếng Hàn tốt. Ưu tiên ứng viên khá tiếng Anh; Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi, trung trực; Khả năng giao tiếp tốt; Thành thạo tin học văn phòng; Có khả năng đi công tác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tiếng Hàn/Kinh tế/Tài chính/ /Ngân hàng.

Thành thạo tiếng Hàn 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Biên/phiên dịch tiếng Hàn tốt. Ưu tiên ứng viên khá tiếng Anh;

Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi, trung trực;

Khả năng giao tiếp tốt;

Thành thạo tin học văn phòng;

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu.

Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h00, thứ 2 đến thứ 6; Các khoản thưởng tháng 13, thưởng dịp Lễ Tết; Phụ cấp nhận hàng tháng: ăn trưa, điện thoại; Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, 20/10, 8/3, 01/6, Trung thu. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Được trang bị gói Bảo hiểm sức khỏe BSH care; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Hoạt động du lịch, teambuilding; Công ty tạo điều kiện, hỗ trợ cho việc học tập, đào tạo kiến thức cũng như các kỹ năng liên quan.

Thời gian làm việc: 8h-17h00, thứ 2 đến thứ 6;

Các khoản thưởng tháng 13, thưởng dịp Lễ Tết;

Phụ cấp nhận hàng tháng: ăn trưa, điện thoại;

Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, 20/10, 8/3, 01/6, Trung thu.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Được trang bị gói Bảo hiểm sức khỏe BSH care;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Hoạt động du lịch, teambuilding;

Công ty tạo điều kiện, hỗ trợ cho việc học tập, đào tạo kiến thức cũng như các kỹ năng liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin