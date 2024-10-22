Tuyển Biên phiên dịch Adpia làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 29 Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác, nhân viên, ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp khi được yêu cầu; Trực tiếp làm việc với các khách hàng, đối tác Hàn Quốc, chuẩn bị profile, tài liệu công ty, dự án. Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao như: hợp đồng lao động, hợp đồng đối tác,giấy tờ hành chính, profile công ty,.. Là cầu nối giúp Tổng giám Đốc và các Phòng/ Ban/Nhân viên trong công ty kết nối và trao đổi thông tin công việc; Ra ngoài tiếp khách hàng, đối tác khi được yêu cầu; Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Vị trí này bên mình tuyển ngắn hạn (khoảng 6-7 tháng)

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn topik 4 trở lên (Nghe - nói - đọc - viết thành thạo); Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc; Ưu tiên ứng viên đã từng học tập/làm việc tại Hàn Quốc hoặc đã làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam; Biết tiếng Anh/tiếng Trung cơ bản và có hiểu biết về ngành Marketing online là một lợi thế.

Tại Adpia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Upto 20 triệu/tháng Ngân sách công tác phí, tiếp khách, event... rộng rãi. Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ. Lương thưởng luôn đúng hạn và đầy đủ. Phụ cấp bữa trưa (30.000/ngày – không bao gồm trong lương) Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, du lịch cùng công ty. Xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Các chế độ phúc lợi cho bản thân, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Adpia

