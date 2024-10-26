Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 165 Phan Châu Trinh, P.Phước Ninh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch các tài liệu công việc từ Nhật sang Việt và ngược lại trong lĩnh vực anime, game.
- Phiên dịch các cuộc họp liên quan tới công việc giữa người nhật và nhân viên trong Công ty.
- Quản lý và theo dõi tiến độ công việc, tình hình sản xuất của bộ phận mình phụ trách.
- Phụ trách báo cáo tiến độ, các vấn đề về tình hình công việc và số lượng công việc hoàn thành của bộ phận lên Ban Giám đốc.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh do bộ phận mình phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát nghe – nói – đọc - viết (tương đương N2).
- Có kinh nghiệm phiên dịch trực tiếp trong cuộc họp Tiếng Nhật ít nhất 1 năm.
- Khả năng sử dụng phần mềm photoshop(ưu tiên), Microsoft Office: word,excel.... thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên từng học tập và làm việc ở Nhật Bản.
- Học hỏi nhanh, cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong việc.
- Kinh nghiệm 1-2 năm làm các công việc quản lý (ưu tiên)
- Tuổi 25 đến 35 tuổi.
- Gửi CV bằng tiếng nhật

Tại CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch 01 lần/năm
- Phụ cấp tiền điện thoại
- Được nghỉ 1 thứ 7 trong tháng
- Thưởng tháng 13
- Phụ cấp ăn trưa
- Công tác Nhật Bản thường xuyên
- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 165 Phan Châu Trinh, P.Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

