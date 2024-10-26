Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 165 Phan Châu Trinh, P.Phước Ninh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch các tài liệu công việc từ Nhật sang Việt và ngược lại trong lĩnh vực anime, game.

- Phiên dịch các cuộc họp liên quan tới công việc giữa người nhật và nhân viên trong Công ty.

- Quản lý và theo dõi tiến độ công việc, tình hình sản xuất của bộ phận mình phụ trách.

- Phụ trách báo cáo tiến độ, các vấn đề về tình hình công việc và số lượng công việc hoàn thành của bộ phận lên Ban Giám đốc.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh do bộ phận mình phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát nghe – nói – đọc - viết (tương đương N2).

- Có kinh nghiệm phiên dịch trực tiếp trong cuộc họp Tiếng Nhật ít nhất 1 năm.

- Khả năng sử dụng phần mềm photoshop(ưu tiên), Microsoft Office: word,excel.... thành thạo.

- Ưu tiên ứng viên từng học tập và làm việc ở Nhật Bản.

- Học hỏi nhanh, cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong việc.

- Kinh nghiệm 1-2 năm làm các công việc quản lý (ưu tiên)

- Tuổi 25 đến 35 tuổi.

- Gửi CV bằng tiếng nhật

Tại CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch 01 lần/năm

- Phụ cấp tiền điện thoại

- Được nghỉ 1 thứ 7 trong tháng

- Thưởng tháng 13

- Phụ cấp ăn trưa

- Công tác Nhật Bản thường xuyên

- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUTURE STAR ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.