Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Biên phiên dịch các buổi họp, tài liệu, báo cáo, chứng từ chuyên ngành xây dựng. Chuẩn bị lên lịch họp, thông báo, liên hệ đối tác, nội bộ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 25-30, ngoại hình ưa nhìn. Tiếng Nhật N2 trở lên, thành thạo 4 kỹ năng đặc biệt là Nói. Thành thạo máy tính văn phòng (MSword, excel, powerpoint). Ham học hỏi, linh hoạt, chủ động, tư duy tốt. Khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18-25 triệu/tháng tùy kinh nghiệm. Thưởng tháng lương thứ 13. Du lịch teambuilding. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc , BHXH theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO

