Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Visaho
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Visaho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Visaho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch hồ sơ, tài liệu.
- Phiên dịch cuộc họp.
- Trao đổi email tiếng Nhật.
- Hỗ trợ nhân viên hoặc quản lý người Nhật.
- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng Trình độ tiếng Nhật tốt Có 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch của doanh nghiệp Nhật Bản Kỹ năng giao tiếp và quản lý công việc tốt. Thành thạo vi tính văn phòng. Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài
Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng
Trình độ tiếng Nhật tốt
Có 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch của doanh nghiệp Nhật Bản
Kỹ năng giao tiếp và quản lý công việc tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động
- Khám sức khỏe hàng năm
- Các hoạt động teambuilding
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển
- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

