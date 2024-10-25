Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch hồ sơ, tài liệu.

- Phiên dịch cuộc họp.

- Trao đổi email tiếng Nhật.

- Hỗ trợ nhân viên hoặc quản lý người Nhật.

- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng Trình độ tiếng Nhật tốt Có 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch của doanh nghiệp Nhật Bản Kỹ năng giao tiếp và quản lý công việc tốt. Thành thạo vi tính văn phòng. Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động

- Khám sức khỏe hàng năm

- Các hoạt động teambuilding

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

