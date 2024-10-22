Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CMC ARCHITECTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CMC ARCHITECTS VIỆT NAM
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 81, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Tổng hợp báo cáo, nhập dữ liệu sản xuất các công đoạn theo ngày.
- Phiên dịch cho các quản lí người Việt và người Nhật, dịch báo cáo và giấy tờ cho quản lý
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu tiếng Nhật N3 trở lên, khả năng giao tiếp tốt, nói thạo tiếng Nhật cơ bản.
- Năng động, nhiệt tình
- Thành thạo word, excel, powerpoint
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty Nhật
Tại CÔNG TY TNHH CMC ARCHITECTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 12-18t( có thể thoả thuận tuỳ năng lực )
- Các chế độ thưởng lễ, tết BHXH cơ bản...
- Thưởng các ngày lễ Tết
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMC ARCHITECTS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
