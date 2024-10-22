Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phiên dịch tiếng Trung tại văn phòng Làm việc theo sự điều động của công ty. Biên-phiên dịch các tài liệu, cuộc họp bằng tiếng Trung – Việt Soạn thảo văn bản, Email hay các tài liệu mà Trưởng phòng và Ban TGĐ yêu cầu;

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng trung HSK6 hoặc tương đương; Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trong công việc; Kỹ năng sử dụng Excel, Word tốt; Có khả năng khai thác và sử dụng Internet, mạng xã hội tốt.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực; Hỗ trợ tiền ăn Các chế độ phép năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước và Công ty; Thưởng tháng lương 13 từ 1-6 tháng lương dựa trên hiệu quả công việc, thời gian làm việc, mức độ cống hiến; chủ động đánh giá xét tăng lương hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng...; Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....; Được đào tạo inhouse và out house chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng phát triển bản thân Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

