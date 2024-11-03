Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Hồ Bá Kiện, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh. Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. . Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh Hoàn thiện các quy trình kinh doanh Xây dựng chính sách lương và thưởng cho nhân viên. Xây dựng hệ thống các báo cáo Giám sát hoạt động Marketing, đề xuất ý tưởng Marketing Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên. Kiểm soát Thu hồi công nợ đên hạn của Phòng Kinh Doanh Miền Nam. Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v. Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp. Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Các công việc triển khai theo yêu cầu của CEO Làm việc tại Quận 10, TPHCM

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 35 – 45 tuổi Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến các lĩnh vực như Marketing, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.... Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm kinh doanh, đã từng làm leader hoặc các vị trí quản lý cấp cao là một lợi thế. Có kỹ năng Hoạch định, tổ chức và lập kế hoạch; đào tạo và huấn luyện, Kỹ năng lãnh đạo và quản trị công việc. Kỹ năng phát triển đội ngũ nhân sự trong công ty. Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả; chịu áp lực công việc cao; Năng lực đàm phán, giao dịch với nội bộ phòng ban, khách hàng, đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : thỏa thuận theo năng lực Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định Tham gia đóng BHXH đầy đủ Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài Các chế độ phúc lợi khác: đầy đủ theo quy định Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Du lịch nghỉ mát hằng năm với công ty Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

