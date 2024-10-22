Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Đường 3/2, P.12, Q.10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin từ các Phòng Ban và tổng hợp trình Ban Giám đốc.

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, các cuộc họp liên quan và ghi nhận biên bản họp.

-Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về các đối tác, khách hàng của P.GĐ.

-Triển khai các thông tin phản ánh của KPP, CH -> đến các P.KD1,2 và tổng hợp báo cáo tổng hợp kết quả vào sổ thông tin tại khối KD hàng ngày, tuần... -> trình đến P.GĐKD .

-Tổng hợp thông tin đối thủ, kế hoạch chào hàng, kế hoạch thị trường, tình trạng cơ sở hạ tầng... của PKD 1,2 -> trình đến P.GĐKD

-Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu của Phó Giám đốc.

-Điều hành các công việc được giao khi Phó Giám đốc đi công tác.

- Thực hiện và theo dõi các chỉ đạo công việc của Ban Giám đốc.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ...

- Vi tính: thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point...)

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin.Ngoại hình dễ nhìn.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Chịu được áp lực cao.

-Có chứng chỉ thư ký là một lợi thế.

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh : Khả năng nói lưu loát (là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 9 triệu đồng trở lên và bao gồm các khoản phụ cấp :

• Hoa hồng

• Phụ cấp điện thoại

• Phụ cấp tiền ăn trưa

• Phụ cấp phí gửi xe

• Và một số phụ cấp khác (nếu có)

- Tham gia BHXH, BHYT với thang bảng lương cao theo vị trí.

- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-12h, 13h30-17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

