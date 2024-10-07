Tuyển Phó Hiệu Trưởng thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Phó Hiệu Trưởng thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3, đường số 9, phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đội ngũ giáo viên và chuyên môn nghiệp vụ: tư vấn xếp lớp, giám sát, kiểm tra tình hình học tập, chăm sóc và giảng dạy; đánh giá tiết dạy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên... Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ giáo viên thực hiện đầy đủ, chất lượng các hoạt động chăm sóc và giáo dục học sinh theo mục tiêu phát triển của nhà Trường. Tư vấn kịp thời cho Hội đồng Trường kế hoạch nhằm tối ưu hóa chương trình giảng dạy. Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định của phòng GD.
Quyền Phó HT, Trợ lý chuyên môn Tiếng Việt.
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Chuyên môn.
Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đội ngũ giáo viên và chuyên môn nghiệp vụ: tư vấn xếp lớp, giám sát, kiểm tra tình hình học tập, chăm sóc và giảng dạy; đánh giá tiết dạy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...
Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ giáo viên thực hiện đầy đủ, chất lượng các hoạt động chăm sóc và giáo dục học sinh theo mục tiêu phát triển của nhà Trường.
Tư vấn kịp thời cho Hội đồng Trường kế hoạch nhằm tối ưu hóa chương trình giảng dạy.
Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định của phòng GD.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học / Quản lý Giáo dục. Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm Hiệu trưởng/ Hiệu phó Tiểu học. Ưu tiên từng làm việc tại hệ thống trường quốc tế/tư thục, mô hình chuỗi. Nắm vững tâm lý học sinh, nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục Tiểu học. Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nâng tầm đội ngũ. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point). Kỹ năng lập, tư vấn về chiến lược & quản lý theo mục tiêu/ kế hoạch.
Nam/nữ, độ tuổi từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học / Quản lý Giáo dục.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm Hiệu trưởng/ Hiệu phó Tiểu học. Ưu tiên từng làm việc tại hệ thống trường quốc tế/tư thục, mô hình chuỗi.
Nắm vững tâm lý học sinh, nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục Tiểu học.
Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nâng tầm đội ngũ.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point).
Kỹ năng lập, tư vấn về chiến lược & quản lý theo mục tiêu/ kế hoạch.
Có tầm nhìn bao quát...Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm tiểu học.
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng quản lý, đánh giá, hướng dẫn giáo viên
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả

Tại Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Tham quan du lịch hè. Tham gia BHYT, BHXH. Đồng phục cấp miễn phí. Ăn sáng, trưa và xế tại trường. Thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Tham quan du lịch hè
Tham gia BHYT, BHXH
Đồng phục cấp miễn phí
Ăn sáng, trưa và xế tại trường
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân

Trường Tiểu học Tư Thục Nhựt Tân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

