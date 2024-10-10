Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu hút và phát triển nhân tài:
+ Chỉ đạo thực hiện và đánh giá đề xuất các phương án xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực
+ Đánh giá các chương trình hội nhập và gắn kết nhân viên, hành trình trải nghiệm ứng viên
+ Đánh giá nhân sự thử việc, bổ nhiệm, miễn nhiễm, khen thưởng, kỷ luật ..
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá xây dựng lộ trình phát triển nhân viên, lộ trình công danh
Đào tạo và phát triển:
+ Tổ chức xây dựng đào tạo huấn luyện hằng năm của Công ty
+ Tham gia đào tạo chuyên môn và đào tạo các kỹ năng theo kế hoạch đào tạo hàng năm
+ Tham gia đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo nội bộ và đề xuất các phương pháp cải tiến nhằm mang lại hiệu quả cao hơn
Quản trị nguồn lực :
+ Xây dựng cấu trúc lương, thang bảng lương, quy chế lương thưởng, các chính sách thu hút, phát triển đội ngũ phù hợp với tình hình tài chính và định hướng phát triển của Công ty
+ Thực hiện kiểm tra thông tin tiền lương, BHXH, thuế TNCN, công tác trả lương, trả thưởng, chính sách
+ Kiểm soát ngân sách chi phí nhân công, quỹ lương hàng tháng
Văn hóa doanh nghiệp : Tham mưu xây dựng các chương trình truyền thông liên quan đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty phù hợp với
+ Tham gia vào hoạt động truyền thông văn hóa doanh nghiệp
Quản trị hành chính/ Quản trị thông tin và Quản trị an toàn :
+ Quản lý và giám sát công tác hậu cần, hành chính Công ty
+ Kiểm soát việc đề xuất, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng công cụ dụng cụ cố định, văn phòng lao động, bảo hộ lao động, các công cụ dụng cụ khác
+ Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng về pháp lý của Công ty
+ Kiểm soát ngân sách hành chính
Quản lý nội bộ Phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức quản trị nhân sự, quản trị hệ thống - Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức, lãnh đạo.
- Kỹ năng lập kế hoạch và giao việc, định hướng, triển khai công việc độc lập. Chịu trách nhiệm về kết quả thực tế công việc.
- Kỹ năng tiếp cận, học hỏi, nắm bắt kiến thức, vấn đề mới
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, thuyết phục hiệu quả.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề thông minh, nhạy bén và cân bằng các mối quan hệ hiệu quả, hài hòa.
- Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn.
- Khả năng tạo dựng lòng tin và kiên định.
- Trung thực, chính trực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
- Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 - 20.000.000 tr/ tháng + thưởng doanh số
Thử việc 1-2 tháng (Theo năng lực), hưởng 85% -100% lương cơ bản
Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức
Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)
Du lịch trong ngoài nước hàng năm
Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lương cơ bản: 15.000.000 - 20.000.000 tr/ tháng + thưởng doanh số
Thử việc 1-2 tháng (Theo năng lực), hưởng 85% -100% lương cơ bản
Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức
Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)
Du lịch trong ngoài nước hàng năm
Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 11 Gamuda Leparc, Yên Sở, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

