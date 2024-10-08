Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
- Hà Nội: Văn Bình, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Mảng hành chính:
+ Quản lý việc thực hiện các thủ tục hành chính của Trường với các cơ quan Nhà nước; + Quản lý công tác an ninh: Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, trật tự tại Trường; + Quản lý công tác quản lý tài sản của Trường; + Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; + Quản lý công tác y tế tại Trường; + Quản lý công tác đưa đón CB-CNV: Quản lý việc điều phối xe; Quản lý việc sử dụng và bảo quản xe ô tô; Quản lý các chi phí liên quan đến xe ô tô; + Quản lý các công tác hành chính khác: Các thủ tục cho CBCNV đi công tác; Quản lý văn phòng phẩm; Quản lý phòng họp; Quản lý công văn giấy tờ;.... Mảng nhân sự: + Tham gia xây dựng Sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự của Trường; + Quản lý công tác tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, Quản lý các kênh tuyển dụng, Triển khai công tác tuyển dụng; + Triển khai công tác đánh giá KPI; + Triển khai công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học trở lên;
Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Luật hoặc các ngành liên quan khác;
Kinh ngiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tuổi từ 35 trở lên;
Hiểu về phương pháp xây dựng và đánh giá KPIs;
Nắm vững phương pháp xây dựng định biên nhân sự;
Có kiến thức sâu về các thủ tục pháp lý;
Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống.
Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệpp;
Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm;
Lương: Thỏa thuận theo năng lực;
Cơ hội thăng tiến;
BHXH Theo quy định Luật lao động;
Hỗ trợ ăn trưa và đồng phục;
Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ;
Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty;
Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
