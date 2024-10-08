Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Bình, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Mảng hành chính:

+ Quản lý việc thực hiện các thủ tục hành chính của Trường với các cơ quan Nhà nước; + Quản lý công tác an ninh: Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, trật tự tại Trường; + Quản lý công tác quản lý tài sản của Trường; + Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; + Quản lý công tác y tế tại Trường; + Quản lý công tác đưa đón CB-CNV: Quản lý việc điều phối xe; Quản lý việc sử dụng và bảo quản xe ô tô; Quản lý các chi phí liên quan đến xe ô tô; + Quản lý các công tác hành chính khác: Các thủ tục cho CBCNV đi công tác; Quản lý văn phòng phẩm; Quản lý phòng họp; Quản lý công văn giấy tờ;.... Mảng nhân sự: + Tham gia xây dựng Sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự của Trường; + Quản lý công tác tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, Quản lý các kênh tuyển dụng, Triển khai công tác tuyển dụng; + Triển khai công tác đánh giá KPI; + Triển khai công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Mảng nhân sự:

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên; Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Luật hoặc các ngành liên quan khác; Kinh ngiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tuổi từ 35 trở lên; Hiểu về phương pháp xây dựng và đánh giá KPIs; Nắm vững phương pháp xây dựng định biên nhân sự; Có kiến thức sâu về các thủ tục pháp lý; Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệpp; Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm; Lương: Thỏa thuận theo năng lực; Cơ hội thăng tiến; BHXH Theo quy định Luật lao động; Hỗ trợ ăn trưa và đồng phục; Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ; Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty; Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa

