Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CT1, KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi thu – chi nội bộ; Giao dịch, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của ngân hàng; Kiểm tra, Rà soát, xử lý các chứng từ đầu vào, đầu ra hợp lý hợp lệ để hạch toán kịp thời đầy đủ, chính xác theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của thuế; Xuất hóa đơn bán hàng khi có phát sinh và kiểm tra các hồ sơ liên quan đến doanh thu; Theo dõi, quản lý công nợ và thanh toán các khoản phải thu, phải trả. Theo dõi, tập hợp và hạch toán các chứng từ kế toán lên phần mềm Misa; Lập Báo cáo Thuế TGTG, TNDN, TNCN, định kỳ quý, năm, lên BCTC; Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn; Hỗ trợ các công việc chung khác trong phòng khi cần; Tham mưu cho kế toán trưởng các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Am hiểu về luật thuế; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán; Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm 3-4 người; Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo; Ưu tiên: Kế toán xây dựng, đầu tư, thương mại; Trung thực, trách nhiệm, có khả năng bao quát và tổng thể.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15,000,000 đồng – 20,000,000 đồng và Thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh hàng năm. Ứng viên đàm phán theo năng lực thực tế và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chuyên môn cao, có cơ hội thăng tiến và được trao cơ hội trong không gian phát triển mới. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, phép năm, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và các phúc lợi khác của Công ty theo quy định của Luật Lao động. Du lịch nghỉ mát hàng năm, các hoạt động teambuilding gắn kết nhằm phát huy văn hóa SEV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số B13 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

